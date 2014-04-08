ЕС и НАТО могут помочь Украине реформировать милицию, пограничную службу и армию

Европейский Союз может оказать Украине помощь в реформировании милиции и пограничной службы, а НАТО – в реформе оборонной структуры и Вооруженных сил.

Об этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил на семинаре в Париже, посвященном вопросу трансформации Альянса, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

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«Мы все заинтересованы в помощи в стабилизации и укреплении Украины. Европейский Союз может сделать значительный вклад в предоставление помощи по реформированию полиции и пограничной службы. В то же время НАТО может помочь реформировать украинские оборонные структуры и Вооруженные силы, как меня просила украинская власть», - сообщил он.

«Тесное и скоординированное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом было бы для Украины полезным. И это также было бы полезным для Европы и Северной Америки», - отметил Расмуссен.

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«Наша сила - в нашей солидарности. Мы сильнее, когда мы будем действовать совместно. Это не противоречит национальному суверенитету. Это укрепляет его», - отметил генсек НАТО.