Пикетчики перекрыли улицу Грушевского возле Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, группа представителей Самообороны Майдана стоит на пешеходном переходе на углу дома по адресу Грушевского, 18/2.

Также протестующие припарковали машину на пешеходном переходе посреди въезда на улицу Грушевского с улицы Шелковичной.

Читайте такжеНесколько сотен митингующих под Радой требуют отменить утилизационный сборНа улице Грушевского возле парламента стоят микроавтобусы, к которым прикреплены плакаты, в частности, с надписью: “Отмена акцизного налога на переоборудование автомобилей!”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле здания Верховной Рады Украины несколько сотен пикетчиков требовали отменить утилизационный сбор и акциз по переоборудованию автомобиля. Возле ВР также находились представители Самообороны Майдана.

27 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (относительно отмены утилизационного сбора и акциза с переоборудование транспортного средства).