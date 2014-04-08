Мэр Донецка заявил, что сепаратисты пытаются захватить общественный транспорт

Сепаратисты перекрывают жителям Донецка газ, сжигают машины и пытаются превратить троллейбусы в баррикады. Об этом журналистам рассказал донецкий городской глава Александр Лукьянченко, передает корреспондент "ОстроВа".

По словам мэра, в последние дни неизвестными был перекрыт газ в 14 жилых домах, его не получали 482 квартиры в течение суток. Это произошло 7 апреля в 00:20 в Калининском районе. "И к 19 часам мы восстановили газоснабжение", - подчеркнул он.

"К сожалению, (лица, совершившие это) не установлены", - добавил мэр.

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"Это чрезвычайное положение", - подчеркнул он.

"Практически каждую ночь сжигаются автомобили", - сказал А.Лукьянченко.

"Ко мне обращаются жители. (Есть) страх за свое имущество", - добавил мэр.

Он рассказал, что протестующие пытались захватить общественный транспорт, чтобы превратить часть троллейбусов в баррикады. По словам мэра, захватить общественный транспорт они пытались вчера в трамвайно-троллейбусном депо на улице Щорса.