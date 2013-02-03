На Закарпатье чиновникам и правоохранителям жгут машины

Поджоги автомобилей постепенно превращаются в самый распространенный способ неформального выяснения отношений в Закарпатье. Сжигают машины предпринимателей, чиновников, журналистов и даже правоохранителей, причем высшего руководящего звена.

В большинстве случаев милиция бессильна перед поджигателями, пишет Зеркало недели.

Изданию удалось получить статистику поджогов за последние три года. Цифры предоставлены областным управлением МЧС по состоянию на ноябрь 2012 года. Так, если в 2010 г. на Закарпатье было сожжено всего 6 машин, то в 2011-м - 12, а в ноябре 2012-го - 15. После этого было еще как минимум три умышленных поджога (о них сообщали СМИ), следовательно, к концу прошлого года в области сожжено около 20 автомобилей. Большинство из них - в Ужгороде и Мукачево.

Правоохранители неоднократно заявляли о необходимости борьбы с поджигателями, однако принятые меры пока не дали результатов. В конце января прокурор Закарпатской области Анатолий Петруня заявил на координационном совещании: "Поджоги автомобилей правоохранителей, избиение судей, адвокатов, нападения на депутатов - это вызов всей правоохранительной системе края. И мы дадим достойный ответ этому".