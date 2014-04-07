В Раде предлагают ввести ЧП в Донецкой, Луганской и Харьковской областях
18:51, 07 апреля 2014Политика
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Николай Рудьковский предлагает ввести чрезвычайное положение в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Полный текст проекта постановления на сайте парламента отсутствует / 0629.com.ua
Внефракционный народный депутат Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о необходимости введения чрезвычайного положения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (№4639).
Об этом сообщается на сайте ВР.
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В то же время полный текст проекта постановления на сайте пока отсутствует.
Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В Донецке пророссийскими активистами также взяты здания ОГА и СБУ. В Луганске сепаратисты взяли штурмом Управление СБУ.
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