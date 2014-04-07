В Раде предлагают ввести ЧП в Донецкой, Луганской и Харьковской областях

Внефракционный народный депутат Николай Рудьковский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о необходимости введения чрезвычайного положения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (№4639).

Об этом сообщается на сайте ВР.

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В то же время полный текст проекта постановления на сайте пока отсутствует.

Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В Донецке пророссийскими активистами также взяты здания ОГА и СБУ. В Луганске сепаратисты взяли штурмом Управление СБУ.