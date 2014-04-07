В Харькове умер 77-летний участник митинга

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Как отмечается в сообщении, 7 апреля в 10.40 в дежурную часть Дзержинского районного отдела милиции от врачей скорой медицинской помощи поступила информация о том, что в карете неотложной скорой помощи умер 77-летний харьковчанин.

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“При опросе врачей и свидетелей события правоохранители выяснили, что мужчине стало плохо на площади Свободы. Это увидели рядовые граждане, которые сразу же и вызвали «скорую помощь», - сообщают в милиции.

Теперь следственно-оперативная группа Дзержинского райотдела проводит сбор первичного материала для установления всех обстоятельств смерти мужчины.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 апреля в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации и установили на нем флаг России.

Сегодня, 7 апреля, на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее флага России и флага с гербом Харькова. В обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с протестующими, которые заняли здание.

Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятой антимайдановцами.

Позже около 100 человек в масках и касках, с дубинками, перешли улицу Сумскую, прошли кордон милиции и напали на людей, стоявших на площади Свободы с украинскими флагами.