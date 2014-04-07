В Харькове задержали подозреваемого в захвате Харьковской ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области

Согласно сообщению, одного из подозреваемых оперативно доставлили в отдел милиции Дзержинского райотдела, правоохранители изъяли у него два раскладных ножа.

В милиции отмечают, что “первая стычка возникла днем между гражданами на площади Свободы, в ход пошли слезоточивый газ и петарды”.

“Благодаря вмешательству в ситуацию работников милиции, этот конфликт удалось локализовать на начальной стадии. Участник спора дает показания следственным органам. Ножи, изъятые у 31-летнего харьковчанина, направленные на соответствующее исследование экспертам-криминалистам”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеКернес сообщил о результатах переговоров в Харьковской ОГАВ милиции добавили, что в настоящее время данный факт внесен в единый журнал учета об уголовном правонарушении, ведется проверка.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 апреля в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации и установили на нем флаг России. Несколько сотен сторонников федерализации за 10 минут оттеснили до 200 милиционеров с щитами, которые охраняли вход в ОГА.

Сегодня, 7 апреля, на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее по очереди флага России и флага с гербом Харькова. В обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с протестующими, которые заняли здание.

Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятой антимайдановцами.

Около 13.00 около 100 человек в масках и касках, с дубинками, перешли улицу Сумскую, прошли кордон милиции и напали на людей, стоявших на площади Свободы с украинскими флагами.