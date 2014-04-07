Украинцы пожертвовали армии 84 миллиона гривен

15:21, 07 апреля 2014
Политика
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Украинцы собрали для нужд армии добровольных пожертвований на сумму более 84 млн грн.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальник Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Александр Розмазнин сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, из части этих средств планируется приобрести для военнослужащих средства личной защиты, в частности - бронежилеты.

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Также Розмазнин сообщил, что по имеющимся на сегодняшний день данным, в Вооруженные Силы Украины мобилизировано более 97% резервистов от запланированного и около 90% от запланированного мобилизировано в других военных формирований.

Как сообщал УНИАН, акция “Поддержи Украинскую армию” началась 15 марта.

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