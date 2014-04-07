Украинцы пожертвовали армии 84 миллиона гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальник Главного командного центра Вооруженных Сил Украины Александр Розмазнин сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, из части этих средств планируется приобрести для военнослужащих средства личной защиты, в частности - бронежилеты.

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Также Розмазнин сообщил, что по имеющимся на сегодняшний день данным, в Вооруженные Силы Украины мобилизировано более 97% резервистов от запланированного и около 90% от запланированного мобилизировано в других военных формирований.

Как сообщал УНИАН, акция “Поддержи Украинскую армию” началась 15 марта.