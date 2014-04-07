Если войска РФ зайдут на Восток Украины - начнется «горячая» фазы войны - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов относительно нынешних событий на Востоке Украины и эти события не напоминают крымский сценарий.

«В некотором роде они напоминают, сценарий примерно одинаковый: захват административных зданий и проведения каких-то решений, которые могут быть нелегитимными, но потом могут быть основанием для чего-то другого», - сказал эксперт.Читайте такжеПровокации сепаратистов на Востоке Украины: захват СБУ в Луганске, Донецкой и Харьковской ОГА

В то же время, отличия заключаются в том, что на территории Восточной Украины нет российских военных баз, подчеркнул он.

«То есть, для того, чтобы прийти на помощь» этим сепаратистам, российские войска, как минимум, должны ворваться на территорию Украины. Это начало «горячей» фазы войны со всеми другими последствиями», - отметил Семиволос.

Кроме того, отметил он, власти нужно «опираться» на этнические и общественные группы. «Надо говорить с дончанами, луганчанами и харьковчанами... Подавляющее большинство людей заинтересовано в покое, мире, развития, а не в дестабилизации», - добавил он.Читайте такжеВ Харькове продолжается противостояние, над ОГА установили украинский флаг

Также, по мнению, Семиволоса, ключевым вопросом для украинской власти является максимальное использование существующих институтов сектора безопасности для того, чтобы минимизировать, локализовать и обезвредить сепаратистские действия.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля радикально настроенные граждане провели ряд митингов в Харькове, Луганске и Донецке, сопровождавшиеся захватом административных зданий. В частности, в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации. Несколько сотен сторонников федерализации в течение 10 минут оттеснили к 200 милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА. Впрочем, утром в понедельник, 7 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об освобождении здания областной государственной администрации в Харькове.