Здание ОГА в Харькове полностью освобождено от сепаратистов - Аваков

"Харьков. Здание ОГА полностью освобождено от сепаратистов. Начался рабочий процесс. Спасибо тем, кто помогал. Я работаю в Харькове. Прошу харьковчан поддержать процесс адекватного урегулирования", - написал Аваков в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вечером в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации. Несколько сотен сторонников федерализации в течение 10 минут оттеснили до 200 милиционеров со щитами, охранявших вход в ОГА.