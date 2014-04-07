Здание ОГА в Харькове полностью освобождено от сепаратистов - Аваков
09:11, 07 апреля 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об освобождении здания Областной государственной администрации в Харькове.
Здание ОГА в Харькове полностью освобождено от сепаратистов - Аваков / REUTERS
"Харьков. Здание ОГА полностью освобождено от сепаратистов. Начался рабочий процесс. Спасибо тем, кто помогал. Я работаю в Харькове. Прошу харьковчан поддержать процесс адекватного урегулирования", - написал Аваков в Facebook.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля вечером в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации. Несколько сотен сторонников федерализации в течение 10 минут оттеснили до 200 милиционеров со щитами, охранявших вход в ОГА.
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