Здание ОГА в Харькове полностью освобождено от сепаратистов - Аваков

09:11, 07 апреля 2014
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об освобождении здания Областной государственной администрации в Харькове. 

Харьков, ОГА, штурм / REUTERS

"Харьков. Здание ОГА полностью освобождено от сепаратистов. Начался рабочий процесс. Спасибо тем, кто помогал. Я работаю в Харькове. Прошу харьковчан поддержать процесс адекватного урегулирования", - написал Аваков в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вечером в Харькове сепаратисты захватили здание облгосадминистрации. Несколько сотен сторонников федерализации в течение 10 минут оттеснили до 200 милиционеров со щитами, охранявших вход в ОГА.

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