Партия регионов заявляет, что не допустит вступления Украины в НАТО

Партия регионов Украины заявляет, что не допустит вступления Украины в НАТО вопреки воле граждан, в частности без обеспечения всенародного волеизъявления. Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«Письмо, посланное от имени руководителей украинского государства в адрес штаб-квартиры НАТО о предоставлении Украине на саммите в Бухаресте возможности присоединения к Плану действий по приобретению членства в Альянсе, является ярким примером политических спекуляций в контексте будущих президентских выборов», - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что это письмо «до сих пор остается документом с грифом «секретно»: его текст не видела ни широкая общественность, ни территориальные общества, ни парламент».

Они напоминают, что согласно с действующей Конституцией, такие письма должен подписывать лишь руководитель правительства, и он является юридически ответственным за такое решение.

«Между тем, сегодня под обращением к руководству НАТО ставят свои подписи Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады. Продолжая практику грубого нарушения Основного Закона, они действуют сепаратно, преследуя при этом каждый свою цель», - считают авторы заявления.

По их мнению, «будучи заложником определенных сил, Президент в который раз демонстрирует, что он не является представителем всего украинского общества».

«Такую же позицию заняли и председатель Верховной Рады, который не смог отстоять свое право руководствоваться исключительно законом, и глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО», - подчеркивается в заявлении.

«В то же время, понимая непопулярность идеи членства в НАТО среди миллионов украинцев и учитывая собственные президентские амбиции, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО вдогонку письму дает письменные объяснения, размещенные на Правительственном портале 19 января. Объясняя, что она, мол, в действительности имела в виду, подписывая это письмо, Ю.ТИМОШЕНКО с присущим ей цинизмом демонстрирует две правды: одну – для Запада, так сказать на экспорт, а другую – для собственного народа», - акцентируют авторы заявления.

По их убеждению, «своими действиями они, (Президент, премьер-министр и спикер) нанесли непоправимый вред авторитету Украины». «Власть продемонстрировала непрофессионализм, глубокие внутренние конфликты и президентские амбиции каждого из этой тройки, и особенно – Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркивается в заявлении.

Ее авторы среди причин, «вынудивших» их блокировать работу парламента, называют «незаконные и сепаратные действия руководства страны и попытки любой ценой втянуть Украину в НАТО».

«Наша позиция однозначная – мы вынудим оранжевую власть считаться с волей народа», - отмечается в заявлении Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Вместе с тем, 18 января фракции Партии регионов и КПУ заблокировали трибуну Верховной Рады Украины, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсекретарю НАТО.