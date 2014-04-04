Турчинов предлагает внести в ВР законопроект об изменениях к Конституции аж 15 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Турчинов отметил, что Временная специальная комиссия ВР по подготовке проекта изменений в Конституции обратилась к парламенту с просьбой перенести срок представления этого законопроекта с 15 апреля на 15 мая.Читайте такжеРада планирует подготовить изменения в Конституцию к 1 марта

Турчинов отметил, что до 15 апреля ВСК уже должна была разработать проект, «но, к большому сожалению, это вопрос очень сложный, здесь спешно его решить невозможно, здесь нужен баланс позиций, взглядов, инициатив и главное - баланс не только в Верховной Раде, но вокруг этих предложений должно консолидироваться все украинское общество. И это принципиально важно».

По его словам, именно поэтому конституционная комиссия просит принять проект постановления о переносе срока внесения законопроекта относительно изменений к Конституции с 15 апреля на 15 мая.

Также Турчинов отметил, что на следующей неделе ВР должна заслушать доклад комиссии по подготовке законопроекта о языках, поскольку это также очень важно.Читайте такжеВ Кабмине ожидают проект изменений в Конституцию через две недели - Яценюк

По его словам, надо убрать “любой формат спекуляций вокруг этой темы”.

Как сообщал УНИАН, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины Руслан Князевич зарегистрировал в парламенте проект постановления о внесении изменений в постановление "Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины" (№4627), которой предлагает на 15 мая перенести сроки представления законопроекта относительно внесения изменений в Конституцию.