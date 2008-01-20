Патриарх всея Грузии: сепаратизм это такая заразная болезнь

Россия должна принимать активное участие в решении проблемы территориальной целостности Грузии, заявил Католикос - патриарх всея Грузии Илия Второй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что необходимо решать проблему территориальной целостности Грузии, и я думаю, Россия должна принять в этом активное участие. Сепаратизм - это такая заразная болезнь, поэтому нужно скорее решать эту проблему", - сказал патриарх.

По его мнению, приезд Лаврова на инаугурацию президента Грузии положительно повлияет на российско-грузинские отношения.

"Надеюсь, что добрососедские отношения будут восстановлены между нашими народами, и залогом тому является ваш визит в Грузию", - отметил Илия Второй.

Глава МИД РФ заверил на встрече, что Россия будет содействовать поэтапному урегулированию грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов и сделает все, чтобы не допустить провокаций и вооруженных столкновений.