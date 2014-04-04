Солдаты РФ топорами ломают военную технику, которую вернут Украине - СМИ

Список украинской техники, которую отдает Россия, все время меняется, но ту, которую точно отправляют на материк, полностью выведена из строя российскими солдатами.

Об этом "Украинской правде" рассказал украинский военный, перешедший на российскую сторону.

"Список техники, которую нам отдают российские военные, все время меняется, на данный момент четко известно, что нам не вернут 27 бензовозов, 3 полевых авторемонтных мастерских, технику продовольственной службы - полевые кухни и т.д.", - сказал собеседник.

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"Склады неприкосновенных запасов с продовольствием разграблены, также в руки оккупантов попало большое количество украинской военной формы и снаряжения", - добавил собеседник.

Та техника, которую отправляют на материковую часть Украины, полностью выведена из строя. По крайней мере это касается техники из автомобильного батальона, размещенного в Бахчисарае.

"Технику ломали российские солдаты, в двигателях с помощью топора ломали все, что можно", - добавил собеседник.