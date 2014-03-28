Путин приказал отдать Украине военную технику, захваченную в Крыму

На встрече в пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что из Крыма вышли подразделения украинской армии, оставшиеся верными официальному Киеву, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПутин заговорил об ответственности за двойное гражданство«Завершена смена государственной символики на всех кораблях и во всех подразделениях, перешедших на сторону российской армии. Актов осквернения, неуважительного отношения к государственной символике Украины не допущено», - отметил министр.

Затем он попросил у Путина «разрешения приступить к передаче вооружений и военной техники Украине», отметив, что речь идет «и о корабельном составе, и об авиации».

«Согласен, исполняйте», - отдал приказ Путин.