Коморовский в Кабмине обсудит план помощи украинцам

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Бронислав Коморовский заявил сегодня в эфире польского телеканала TVP Info.

"Надо подумать, как не только реагировать на кризис в Украине, как тушить политический, экономический и военный пожар, но как начать систематически поддерживать процесс модернизации Украины, чтобы помочь Украине", - сказал он.

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Коморовский отметил, что таким образом польские власти достигнут также собственных "национальных целей и помогут сами себе".

"Дело Украины требует также определения ситуации, в которой мы оказались из-за кризисных явлений, которые, возможно, еще не закончатся. Это касается также экономических проблем. Экономический кризис в Украине приводит тоже к убыткам польских фирм", - сказал президент.

Он подчеркнул, что видит возможность урегулирования кризиса в Украине политическим путем.

"Сейчас есть шанс, но нет гарантии, что эти явления "горячего кризиса" могут пройти, поэтому лучше не проспать этот момент", - добавил Коморовский.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, президент Польши объявил о переносе специального Совета Кабинета министров под его председательством, запланированного на сегодня, на 8 апреля из-за сегодняшнего голосования в польском Сейме.

Совет Кабмина под председательством президента РП является специальным конституционным органом, который созывается для обсуждения важнейших для Польши вопросов и с начала каденции Коморовского в 2010 году он созывал его лишь трижды: как и.о. президента после Смоленской авиакатастрофы и как избранный президент для обсуждения вопроса председательства Польши в Европейском Союзе и присоединения Польского государства к зоне евро.

С начала политического кризиса в Украине, который начался после отказа Кабмина Николая Азарова от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года, Коморовский трижды созывал Совет национальной безопасности Польши, в состав которого входят министры и представители оппозиционных сил.