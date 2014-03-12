Лишь идиот не видит угрозы из-за событий в Украине - Президент Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом глава Польского государства сказал в эфире Радио Зет.

"Лишь идиот считает, что не существует никакой угрозы в мире, в том числе вблизи Польши. Мы не идиоты, и считаем, что, с одной стороны, не стоит впадать в истерику... Но, с другой стороны, видим тенденции (за восточной границей), которые нас беспокоят", - сказал он.

Коморовский заявил, что Польша может чувствовать себя в безопасности благодаря тому, что входит в Европейский Союз и НАТО, а также имеет модернизированную армию.

По его словам, Польша не имела такого сильного ощущения безопасности, по меньшей мере, последние 300 лет.

В то же время он сказал, что власть не может спокойно наблюдать за тем, что происходит в Украине, и должна активно реагировать.

Коморовский напомнил латинское высказывание «Si vis pacem, para bellum» («Если хочешь мира, готовься к войне»).