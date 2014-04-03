Пограничники заявляют о возможных провокациях на границе в Донецкой области 4-5 апреля

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, 4-5 апреля в Новоазовском районе запланированы акции протеста, направленные на дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе путем искусственного создания преград в движении через государственную границу Украины.Читайте такжеРоссия планирует провокации в юго-восточных регионах Украины в начале мая

Госпогранслужба обращается к участникам и организаторам этих мероприятий с просьбой воздержаться от участия в незаконных акциях и напоминаниет, что, в соответствии со ст. 341 Уголовного кодекса Украины, действия относительно препятствования нормальной работе предприятий, учреждений и организаций наказываются арестом сроком до 6 месяцев или ограничением либо лишением свободы сроком на 3 года, а воздействиев любой форме на работника правоохранительного органа с целью препятствования исполнения им служебных обязанносте, в соответствии со ст. 343 УКУ наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, либо арестом сроком до 3 месяцев.

Госпогранслужба Украины призывает всех быть сознательными гражданами своего государства, не допускать нарушения действующего законодательства и не препятствовать пограничникам в несении службы и не создавать дополнительных препятствий в пересечении границы гражданам, транспортным средствам и грузам.

В случае организации незаконных мероприятий на государственной границе Украины Госпогранслужба совместно с представителями правоохранительных органов вынуждена будет применить исчерпывающие меры по локализации акций и обеспечению нормального функционирования пунктов пропуска и других подразделений.