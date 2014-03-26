Госпогранслужба зафиксировала за сутки более 40 случаев полетов беспилотников РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.

Также зафиксировано 11 нарушений порядка использования воздушного пространства над территорией Крыма.

Кроме того, по данным ГПСУ, на административной границе с АР Крым наблюдается перегруппировка и усиление российских подразделений бронетехникой. А в районе населенного пункта Стрелковое на расстоянии около 7 км от берега обнаружены два корабля ВМС России, один из которых является разведывательным кораблем «Приазовье». Также наблюдались перемещения еще 4 российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей, говорится в сообщении.Читайте такжеМИД России утверждают, что их пилотов не пропускают в Украине через границу

В целом, как подчеркнули в Государственной пограничной службе, обстановка на украинско-российской границе продолжает оставаться напряженной, количество провокаций со стороны российских частей увеличилось.