Госпогранслужба зафиксировала за сутки более 40 случаев полетов беспилотников РФ
Государственная пограничная служба Украины зафиксировала на протяжении минувших суток более 40 случаев полетов российских беспилотных летательных аппаратов вблизи границы Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.
Также зафиксировано 11 нарушений порядка использования воздушного пространства над территорией Крыма.
Кроме того, по данным ГПСУ, на административной границе с АР Крым наблюдается перегруппировка и усиление российских подразделений бронетехникой. А в районе населенного пункта Стрелковое на расстоянии около 7 км от берега обнаружены два корабля ВМС России, один из которых является разведывательным кораблем «Приазовье». Также наблюдались перемещения еще 4 российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей, говорится в сообщении.Читайте такжеМИД России утверждают, что их пилотов не пропускают в Украине через границу
В целом, как подчеркнули в Государственной пограничной службе, обстановка на украинско-российской границе продолжает оставаться напряженной, количество провокаций со стороны российских частей увеличилось.