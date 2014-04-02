Турчинов ввел в состав СНБО Коваля вместо Тенюха

Соответствующий документ обнародован официальным представительством исполняющего обязанности главы государства.

Этим указом в соответствии с частью четвертой статьи 107, статьи 112 Конституции Украины на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 28 февраля 2014 № 173 ”О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины” (с изменениями, внесенными Указом от 19 марта 2014 № 315) в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введен исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

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Этим же указом из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведено Игоря Тенюха.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.