Янукович дал очередное интервью
15:35, 02 апреля 2014Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович дал очередное интервью журналистам.
Янукович дал интервью российскому телеканалу
В частности, Янукович сказал, что не давал приказа силовикам использовать оружие. Он также отметил, что стрельба началась из здания, которое якобы контроливала оппозиция.
Кроме этого, экс-президент Янукович ставит под сомнение легитимность президентских выборов, которые должны состояться в мае.
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