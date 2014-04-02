Янукович дал очередное интервью

15:35, 02 апреля 2014
Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович дал очередное интервью журналистам.

Янукович

В частности, Янукович сказал, что не давал приказа силовикам использовать оружие. Он также отметил, что стрельба началась из здания, которое якобы контроливала оппозиция. 

Кроме этого, экс-президент Янукович ставит под сомнение легитимность президентских выборов, которые должны состояться в мае.

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