Милиция задержала одного из фигурантов дела об убийстве журналиста "Вестей"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, задержанным оказался 40-летний уроженец Донецкой области, который последние 11 лет живет в Киеве, а “зарабатывал на жизнь мужчина, управляя группой спортсменов, которые за деньги оказывали охранные услуги”.

Согласно решению Печерского суда в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас правоохранители проводят ряд мероприятий по установлению других лиц, причастных к совершению убийства.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля на спецлинию 102 столичной милиции поступило сообщение от врача о том, что в одном из медицинских заведений умер журналист газеты «Вести». Автомобиль, в котором ехали журналисты, двигался по улице Большая Житомирская, когда дорогу ему преградила группа неизвестных агрессивно настроенных молодых людей. Они начали бить машину и пассажиров.

По информации газеты «Вести», таксиста и пассажиров такси вытащили из машины и жестоко избили. Водитель получил серьезную травму ноги. Пассажирам - ИТ-специалисту Алексею Лимаренку изуродовали лицо, а Веремий получил пулевое ранение в грудь. Журналист скончался в реанимации больницы скорой помощи.