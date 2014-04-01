По декларации Ярош в 2013 году со своей семьей получили всего 803 гривни дохода
20:51, 01 апреля 2014Политика
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Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош течение 2013 года не имел официального дохода.
Ярош задекларировал доходы
Об этом говорится в декларации о доходах Яроша за 2013 год, обнародованной на сайте ЦИК.
Совокупный доход на семью Яроша из пяти человек - жены, двух дочерей и сына - составил 803 гривны.
Информации о банковских сбережениях или взносах в уставные капиталы в декларации нет.
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Ярош задекларировал квартиру площадью 46,4 квадратных метра, а у членов его семьи квартира чуть больше - 53,9 квадратных метра.
У лидера "Правого сектора" есть один автомобиль - Шкода Октавия, а его семья владеет автомобилем Опель Астра.
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