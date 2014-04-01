По декларации Тимошенко живет одна на голую зарплату в маленькой квартире

Документ размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. В декларации Юлия Тимошенко указала, что в прошлом году заработала 180 тысяч гривен.

То есть, находясь в тюрьме, ей ежемесячно начисляли в среднем 15 тысяч гривен зарплаты на посту председателя партии "ВО "Батькивщина". Также она указала, что у нее есть квартира на 59,4 кв. м. Это все, чем владеет Юлия Владимировна, сообщает ТСН.

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Никаких счетов в банках, ни авто, другой недвижимости, бизнеса она не указала. Также в документе не числятся члены ее семьи - муж Александр и дочь Евгения, доходы которых она также должна указать. Напомним, недавно Тимошенко показала журналистам шикарный дом в Конча-Заспе под Киевом, который она арендует уже десять лет. Кстати, в декларации также не указано, что она арендует какое-то жилье.