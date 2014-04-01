НАТО: Россия силой хочет изменить границы в Европе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил, открывая заседание Североатлантического Совета при участии глав дипломатий 28-ми стран-членов НАТО.

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"Россия показала свою готовность применить силу для изменения границ и возобновления распределительных линий в Европе. Это подрывает международные обязательства России и верховенство права в международных вопросах. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди тех из нас, кто привержен свободной и мирной Европе", - сказал Расмуссен.

"Действия России являются серьезным вызовом, на который мы должны ответить. Сегодня мы подтверждаем нашу преданность коллективной обороне. Мы остаемся бдительными, готовыми и способными защититься против любой угрозы", - прибавил генсек НАТО.