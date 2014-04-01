МИД РФ: Россия не нарушала своих гарантий, ведь не угрожала Украине ядерным оружием

Россия не разрушает режим ядерного нераспространения, так как не угрожала Украине ядерным оружием.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД РФ в связи с обвинениями в нарушении Россией обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года.

«Что касается утверждений, будто Россия своими действиями якобы демонстрирует ненадежность самой концепции «негативных гарантий» безопасности неядерных государств и тем самым «разрушает» режим ядерного нераспространения, то следует подчеркнуть, что общим элементом Будапештского меморандума и концепции «негативных гарантий» в классическом ее понимании является только обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств. Данное обязательство России перед Украиной никоим образом не было нарушено», - говорится в заявлении.

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«Все остальные обязательства по Будапештскому меморандуму воспроизводят принципы ОБСЕ и никакого отношения к концепции «негативных гарантий» и в целом к Договору о нераспространении ядерного оружия не имеют. Следовательно, утверждения о том, что действия России «подрывают» режим ядерного нераспространения, несостоятельны и недобросовестны», - отмечается в документе.

Справка УНИАН. Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.

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Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай).

Договор одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 года (Российская Федерация - правопреемник СССР по выполнению договора).

Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР подписал в 1968, США – в 1968, Великобритания - в1968), а также 40 другими странами. Франция и КНР подписали договор в 1992 году.

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11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.