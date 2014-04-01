ЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 15 членов ЦИК.

После того как на запрос ЦИК “Ощадбанк” предоставил информацию о плательщике денежного залога в размере 2,5 млн грн, и члены ЦИК убедились в том, что Ярош лично оплатил указанную сумму, они единогласно приняли решение о регистрации его кандидатом на пост президента.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Ярош как самовыдвиженец подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.Читайте такжеЦИК не приняла решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты Украины

Ярош принес полный пакет документов включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн.

Сегодня на заседании члены комиссии сначала не приняли решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты, поскольку решили проверить личность плательщика денежного залога, который он внес.