ЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента Украины
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера «Правого сектора» самовыдвиженца Дмитрия Яроша кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 15 членов ЦИК.
После того как на запрос ЦИК “Ощадбанк” предоставил информацию о плательщике денежного залога в размере 2,5 млн грн, и члены ЦИК убедились в том, что Ярош лично оплатил указанную сумму, они единогласно приняли решение о регистрации его кандидатом на пост президента.
Как сообщал УНИАН, 29 марта Ярош как самовыдвиженец подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.Читайте такжеЦИК не приняла решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты Украины
Ярош принес полный пакет документов включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн.
Сегодня на заседании члены комиссии сначала не приняли решение о регистрации Яроша кандидатом в президенты, поскольку решили проверить личность плательщика денежного залога, который он внес.