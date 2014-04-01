Украинцы за рубежом могут внести себя в списки избирателей до 19 мая - МИД

Украинцы за рубежом могут внести себя в списки избирателей на президентских выборах до 19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента консульской службы МИД Андрей Сибига.

“Окончательной датой включения избирателей в списки избирателей является 19 мая”, - сказал Сибига.

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Он отметил, что законодательство запрещает включение избирателей в списки в день выборов. “Это чрезвычайно чувствительный вопрос, как показывает практика, это всегда вызывает непонимание у граждан и влечет определенные конфликтные ситуации”, - сказал Сибига.

По его словам, для включения в списки избирателей гражданам Украины, которые находятся за рубежом, необходимо подать личное заявление через украинские заграничные дипломатические учреждения или встать на временный консульский учет. При этом Сибига напомнил, что постановка на временный консульский учет является бесплатной.