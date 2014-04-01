В Крыму начали открывать счета в рублях

"В Крыму и Севастополе работают 58 отделений в четырех банках, где крымчане могут открыть рублевые счета. Это "Российский национальный коммерческий банк", банк "Морской", "Черноморский банк развития и реконструкции"и Сбербанк России", - сообщает Крыминформ.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на выездном заседании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя, заявил, что "для полноценного включения Крыма в рублевую зону на полуостров доставлены российские рубли - банкноты и монеты, в достаточном объеме".