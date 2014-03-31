Медведев начал перестраивать оккупированный Крым

Об этом на заседании правительства России, проходящем в Крыму, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Заседание транслирует телеканал «Россия 24».

В частности, он заявил, что в правительстве РФ было создано Министерство по делам Крыма.

«Считаю правильным создание специального федерального органа исполнительной власти для решения задач Крыма и Севастополя… Президент РФ поддержал позицию правительства по этому вопросу. Подписано два указа – о создании Министерства по делам Крыма, о назначении Олега Генриховича Савельева министром», - сказал Медведев.

Читайте такжеГосдума обсудит финансовую систему Крыма на "переходный период" до 2015 годаТакже Российская Федерация намерена создать в Крыму специальную экономическую зону для привлечения инвестиций в "свой новый регион".

«Наша цель - сделать полуостров привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть. Мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны», - сказал Медведев.

По его словам, такое решение позволит сделать в регионе специальный таможенный и налоговый режимы, а также минимизирует административные процедуры.

Читайте такжеНовую конституцию Крыма хотят принять до 10 апреля, но уже без референдума Одновременно Медведев призвал глав министерств РФ и нелегитимных руководителей Крыма не раздувать чиновничий аппарат на полуострове.

«Органы госуправления должны быть созданы на основе Российского законодательства. Они должны быть компактными, то есть разумными по своим размерам», - сказал Медведев.

По его словам, чиновники должны ориентироваться на проблемы Крыма и работать эффективно, реагируя на проблемы и запросы региона.

Кроме того, Россия намерена поэтапно увеличить в Крыму размеры пенсий, зарплаты работникам бюджетной сферы и военнослужащим до средне-российского уровня к июлю этого года.

Читайте также"Улучшение" по-крымски: хаос в ценах, пустые банки, очереди в несколько днейМедведев обещает, что первая доплата к пенсии будет 1 апреля, затем в мае, июне и июле.

«Чтобы к июлю мы ту тему закрыли», - сказал Медведев, не приведя при этом конкретных цифр.

По такой схеме, отметил он, будет производиться повышение зарплат работникам сферы образования, здравоохранения, культуры (в Крыму это примерно 140 тыс. человек), а также служащим правоохранительных органов.

Также Российская Федерация намерена переделать один из старейших университетов полуострова Таврический национальный университет им. Вернадского (Симферополь) в новый вуз - Федеральный университет. Также для создания нового вуза будут использованы базы других университетов.

Кроме того, Медведев заявил, что Международный детский центр «Артек» в Гурзуфе должен стать ведущим лагерем для отдыха детей наравне с «Орленком» и «Океаном».

Медведев заявил, что в скором времени будут рассчитаны инвестиции на эти цели.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.