Немецкая прокуратура расследует законность бизнеса, который может принадлежать Курченко - СМИ

Следствие ведет прокуратура города Гера, который находится на востоке Германии, на основании заявления о подозрении в совершении преступления, которое поступило в Федеральное ведомства уголовной полиции, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 заправок, торгующих сжиженным газом для автомобилей. "Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов поступило еще в ноябре прошлого года от гражданина Украины", - сообщили в прокуратуре города Гера на запрос издания о деятельности этих компаний. Именно в округе Гера, зарегистрирована компания Sparschwein", - пишет издание. Читайте такжеИзъятый в Курченко бензин планируют пустить на посевную

Deutsche Welle пишет, что по словам юристов, вернуть в Украину деньги, выведенные прежней властью в Германию и ЕС, будет трудно.

Сейчас прокуратуре города Гера находится в самом начале следствия и планирует обратиться к украинской прокуратуре за информацией.

"Первая проблема - юридически четко доказать, что за покупкой заправок Sparschweingas стоит именно Сергей Курченко. Кроме того, даже если в Украине формально будет доказана вина Курченко в отмывании средств, а в Германии - причастность Курченко к активам в Германии, нужно будет еще доказать, что для покупки немецкой собственности использовались именно те"грязные" деньги, полученные от незаконных операций", - пишет Deutsche Welle.

Несмотря на письменное подтверждение, полученное редакцией от пресс-службы ВЕТЭК о покупке группой сети заправок Sparschwein, формально фамилия Курченко в документах не фигурирует. Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной в открытых источниках, стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированном в швейцарском кантоне Цуг. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно. Он находится в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении оффшорными активами. Читайте такжеЕвросоюз опубликовал список экс-чиновников Украины, чьи банковские счета заморозят

Права подписи в компании, через которую, вероятно, в странах ЕС осуществлял инвестиции Курченко, имеют юристы из разных офисов Amicorp - на Кипре, Кюрасао и в Великобритании, сообщает издание.

"Чтобы воспроизвести оффшорные схемы украинского олигарха и его партнеров, очевидно, придется объединить усилия с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии. Как показало расследование DW, в планах развития"чистого" бизнеса Сергея Курченко в Западной Европе значительную роль, вероятно, могла сыграть зарегистрирована в Вене компания LPG Trading", - сказано в статье.

Показания по делу, связанному с подозрением в отмывании денег украинскими чиновниками, по информации издания, уже давал адвокат Кристоф Герг - исполнительный директор LPGTrading. Дело в том, что Герг является исполнительным директором целого ряда австрийских фирм, за которыми, вероятно, стоят бывшие украинские власть имущие. На уточняющие вопросы Deutsche Welle, в прокуратуре отметили: ни в отношении лично Сергея Курченко, ни о компании LPG Trading расследование не ведется. Сам Герг отказался от комментариев. "Пока идет следствие, я не могу ничего комментировать", - сказал он изданию.

Более того Deutsche Welle отмечает, что в Вене зарегистрирована фирма GEOLOG Gas& OilTrading. На связь компании с Азаровими указывает на то, что ее владельцем является компания Garda Handels - und Beteiligungs GmbH, на которую, как показали расследования украинских журналистов, оформленные активы Азаровых в Украине.

Звеном, которое, как следует из документов,может связывать нефтегазовый бизнес Азаровых с Курченко выступает опять же адвокат Кристоф Ґерґ. Он является исполнительным директором в компаниях,которые можно условно назвать "фирмы Курченко" и "фирмы Азарова".