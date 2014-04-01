Лондонская биржа может остановить агрессию Путина против Украины - эксперт

Агрессию Кремля против Украины можно остановить только экономическими инструментами, если ударить по России через фондовую биржу в Лондоне. Об этом газете La Stampa рассказал американский аналитик и эксперт по вопросам России и Украины Андрес Аслунд, передает ТСН.

Он напомнил, что "сердце" российских финансов размещено именно в Лондоне. "70% российских бондов в портфелях западных инвесторов. Западные инвесторы, кроме того, обладают процентным эквивалентом акций российских компаний, которые находятся в свободном обращении. В значительной степени все проходит через лондонские рынки. Стоит отталкиваться именно от этого, создавая финансовое давление, которое ускорит отток капиталов из России, обесценение рубля и местных рынков акций, на которых уже фиксируется ежедневное падение на несколько процентов", - советует Аслунд. Читайте также10 возможных последствий ситуации в Украине для мирового сообщества - СМИ

Он также советует Западу обратить внимание на то, что многие россияне из окружения Путина отмывают деньги в Европе. Эксперт отмечает, что Россия почувствует, если Брюссель и США начнут тщательнее проверять российские счета в западных банках и блокировать их, если средства окажутся незаконными. "С этой точки зрения российская финансовая система имеет несколько слабых точек, которые могут быть использованы, чтобы надавить на Москву", - убежден эксперт. Читайте такжеКарл Волох: Сундук со "смертью" Путина - это цены на нефть

Аслунд также подчеркнул, что Россия зависит от внутренних проблем, с которыми приходится иметь дело Путину. Пока он пытается решить их силовыми методами. Напомним, экс-советник Путина говорит, что Кремль остановится после захвата Финляндии.