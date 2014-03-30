Кремль о санкциях Запада: Болезненных ощущений мы не испытываем

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время" с Ирадой Зейналовой на Первом канале, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Не хочу говорить, что санкции смехотворны или нам на это наплевать, - продолжил он. - Это неприятные вещи. То, что пытаются эти санкции заострить в персональном плане и представить их как нацеленные на кого-то лично, явно желая побольнее укусить, видно невооруженным глазом". "Нам от этого радости мало, но и болезненных ощущений мы не испытываем. Мы переживали и не такие времена", - добавил руководитель дипведомства.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список росиян, в отношении которых введены экономические санкции. Санкционный список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия».

После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».