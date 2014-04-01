Карл Волох: Сундук со "смертью" Путина - это цены на нефть

Блогер и бизнесмен Карл Волох в эфире Еспресо.TV прокомментировал звонок российского президента Владимира Путина к президенту США Барака Обамы во время визита Обамы в Саудовскую Аравию:

«Визит Обамы в Саудовскую Аравию был запланирован заранее, но тогда не было событий.

И внезапный звонок Путина в Эль-Риаде, и был не один звонок, а два, и он сказал, что есть срочные предложения по урегулированию украинского вопроса, многое объясняет.

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И после разговора Путина и Обамы было признание, что все-таки украинцы сами будут решать, какой у них будет государственный строй и что выборы могут провести.

Что-то изменилось, что именно в руках короля Абдаллы именно тот ключик, с помощью которого можно открыть сундук... где игла, на которой известно чья смерть висит.

Саудовская Аравия имеет кроме нефти возможности, которых больше никто в мире не имеет.

Они могут существенно увеличить добычу нефти, выбросить ее на рынок и существенно изменить ситуацию там.

Вот сундук с яйцом - это цены на нефть. Сегодня цена 106-107 долларов, если сделать 80 - то все, бюджету России кранты.

Там начнется столь быстрое скатывание и схлопывание экономики, что недолго осталось Путину.

И поэтому Путин и звонил Обаме. И поэтому настолько изменилась ситуация, почему Путин отводит войска и изменил риторику».