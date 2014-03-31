"Правый сектор" отдал ГАИ Chevrolet из автопарка Януковича

Представитель «Правого сектора» Роман Хмара передал ключи от автомобиля Chevrolet Explorer Express из автопарка бывшего президента Украины Виктора Януковича начальнику Госавтоинспекции Украины Анатолию Сиренко.

Об этом сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью МВД Украины.

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«Министерство внутренних дел положительно расценивает этот поступок «Правого сектора» и оценивает это как первый шаг к соблюдению принципов законности и сотрудничества», - сказал Сиренко.

Напомним, экс-президент Украины покинул Межигорье, оставив многие ценные вещи.