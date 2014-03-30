Любовница Януковича ездила на «Мерседесе» с номерами ВР - СМИ
20:15, 30 марта 2014Политика
1 0
Гражданская жена Виктора Януковича распоряжалась автомобилем «Мерседес», аренда которого обошлась в ноябре 2012 года 36 тыс грн. Соответствующий документ опубликован в «YanukovychLeaks».
yanukovychleaks.org
Любовь Полежай давал в аренду автомобиль «Мерседес» АА 0032 ВР компании «Київуніверсалсервіс», которая обеспечивала хозяйственную деятельность резиденции «Межигорье», передают Наши деньги.
Читайте такжеЯнукович уже много лет имеет гражданскую жену - журналисты
Вместе с тем, автомобильные номера серии АА ... ВР с цифрами от 0001 до 2000 переданы Государственному управлению делами. По данным «Комсомольской правды», номера от 0001ВР к 1000ВР должны принадлежать исключительно народным депутатам, министрам и их окружению.
«Цифры от 1000ВР до 2000ВР - членам их семей, охранникам, родственникам, депутатам, служанкам, любовницам», - пишет издание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter