Любовница Януковича ездила на «Мерседесе» с номерами ВР - СМИ

Любовь Полежай давал в аренду автомобиль «Мерседес» АА 0032 ВР компании «Київуніверсалсервіс», которая обеспечивала хозяйственную деятельность резиденции «Межигорье», передают Наши деньги.

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Вместе с тем, автомобильные номера серии АА ... ВР с цифрами от 0001 до 2000 переданы Государственному управлению делами. По данным «Комсомольской правды», номера от 0001ВР к 1000ВР должны принадлежать исключительно народным депутатам, министрам и их окружению.

«Цифры от 1000ВР до 2000ВР - членам их семей, охранникам, родственникам, депутатам, служанкам, любовницам», - пишет издание.