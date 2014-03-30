Обама и Крымский кризис

Сложно сказать, насколько президент США Барак Обама был готов к масштабному геополитическому вызову со стороны России, но Крымский кризис, не оставил ему никакого другого шанса кроме создания новой коалиции основных глобальных игроков. Причина – хотя бы частичное восстановление нынешней системы международных правил и принципов. Так случилось, что пользуясь случаем, продолжением глобального финансово-экономического кризиса и внутренней революцией в Украине, Владимир Путин решил самостоятельно, без союзников, пойти на добивание существующей постялтинской международной системы и утвердить свое право на пересмотр границ в пределах постсоветского пространства. Такой бардак дает очень негативный и заразительный пример всем желающим поиграть мускулами и реализовать свои давние желания силового захвата спорных территорий. Таким образом, США и их союзники не зависимо от собственного желания вынужденного жестко реагировать для удержания мира от скатывания в глобальный беспредел.

Не удивительно, что основной фигурой по урегулированию нынешнего украинского кризиса, переросшего в глобальный, является 44-й президент США Барак Хусейн Обама. Нынешний американский президент –хороший политик и оратор, но геополитическая решительность не входит в его сильные стороны. Это, похоже, сыграло «злую шутку» с Владимиром Путиным, который решил, что запад во главе с Обамой спокойно воспримет российскую аннексию украинского Крыма. Об этом даже упомянул министр иностранных дело РФ Сергей Лавров. Но получилось наоборот.

Сейчас мы наблюдаем только начало процесса по формированию широкого международного консенсуса для изоляции России и стратегииее поведения на международнойарене. При этом Обама параллельно пытается удержать хоть какой-то диалог с Путиным как предохранитель от радикализации ситуации.

Итак, какие результаты по урегулированию кризиса в Украине на данный момент может записать себе в актив Обама? В первую очередь, Запад не «закрыл глаза» на российскую аннексию Крыма и четко идентифицировал это как акт агрессии, отказавшись от любого международного признания действий РФ. Более того, в качестве контрмеры против российских руководителей высшего уровня, включая ближайших доверенных лиц Путина (участники кооператива «Озеро»), в США и странах ЕС ввели персональные санкции. На грани введения остаются масштабные торгово-экономические санкции против РФ, которые способны в течение года оказать крайне негативное воздействие на экономику России. Подорвано инвестиционное доверие к РФ (вместе с индексами от рейтинговых агентств), а российские корпорации и компании оказались в ситуации закрытия доступа к мировым капиталам. Это много или мало для Украины?

Учитывая, что прошел всего лишь месяц со дня российского вторжения в Крым – Обама сумел сделать много для Украины. Естественно, что Соединенные Штаты не пойдут на открытое военное противостояние с Россией из-за Украины, поскольку наша страна не имеет особых военных договоров с американцами (например, как Израиль), равно как и не является членом НАТО. Но, в условиях глобализованного и взаимосвязанного мира, прямые военные действия применяются лишь к крайне отсталыми странами и не приводят к ожидаемым эффектам. Прямой удар по экономике – намного более эффективная мера.

На практике, продолжение наращивания давления на Россию, которую проводит Обама, проявляется хотя бы в его последнем турне по Европе и Ближнему Востоку.Выступления Обамы в Гааге, Брюсселе и Ватикане смогли сплотить Запад, который снова един перед лицом старого и знакомого внешнего врага. Правда, нынешняя Россия существенно отличается от СССР. Следует отметить, что на всех своих встречах во время турне американский президент четко акцентировал внимание исключительно на дипломатическом способе решения Крымского кризиса, отказе от любой дальнейшей эскалации военных действий со стороны России, соблюдении территориальной целостности Украины.

Особое значение приобрели переговоры Обамы с саудовскими шейхами. Об успехе американско-саудовских переговорах свидетельствует то, что не успел еще Обама вернутся в США, как Путин в телефонном разговоре попросил обсудить украинский вопрос на уровне министров иностранных дел. Несомненно, российская разведка проинформировала своего президента, что саудовцы готовы пойти на встречу Обаме и выполнить много просьб США. Например, значительно увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия вместе с другими странами-членами ОПЕК вполне способна увеличить добычу «черного золота» на 5 миллионов баррелей в день. Еще добавочных 2,5 миллиона баррелей в день может дать Иран. В сумме этого будет достаточно для серьезного падения цены на нефть на мировых рынках, например, до 50-60 долларов за баррель. Поскольку российский бюджет более чем на 50% зависим от нефтегазового экспорта, резкое уменьшение поступления доходов по этой статье будет означать начало экономического конца России (в бюджете РФ цена на нефть заложена на уровне 102 доллара за баррель). Подобную схему саудитыуже опробовали в ответ на заход СССР в Афганистан в 1979 году.

Нынешний расклад сил дает основания предположить, что конечной целью США станет смена нынешних российских элит на более либеральные. Непредсказуемость Владимира Путина и его ближнего круга для Запада означает срочную необходимость демократизации России для окончательного включения ее в глобальный мир. Нынешняя путинская изоляция РФ не вписывается в стратегические планы глобальных элит и корпораций. Им необходима торговля без границ, а не построение новых разделительных барьеров и угроза Третьей мировой войны.

Украина, к сожалению, является заложником игры России и Соединенных Штатов. Но в то же время, украинский народ уже внес серьезную коррекцию в эту игру, демонтировав режим Виктора Януковича. Дальнейшая перспектива и успех украинского государственного проекта также во многом зависит от пассионарного заряда и воли бесповоротно изменить страну в сторону высокой мировой конкурентности и эффективности. При этом важно не забывать обо всех ошибках 2005-2006 годов. А также по максимуму использовать нынешние возможности и мировую поддержку. Тогда все получится.

Роман Рукомеда,

политический эксперт,

соучредитель информационно-аналитического

центра«Контент и Консалтинг»