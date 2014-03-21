В Севастополе курсанты Академии ВМС во время перехода под флаг РФ спели гимн Украины

09:41, 21 марта 2014
Политика
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После поднятия российского флага надзданием Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе группа курсантов спела гимн Украины. 

Вчера состоялся торжественный переход Академии ВМС имени. Нахимова в Севастополе под российский флаг, пишет Еспресо.TV.

Как можно увидеть на видео, размещенном в социальных сетях, один из курсантов снимал флаг ВМС Украины со слезами на глазах.

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А после поднятия российского флага над зданием академии группа курсантов спела гимн Украины. 

Видео Jeniy Sylkin

Как ранее сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении Черноморского высшего военно-морского училища имени им. Нахимова и о признании воинских званий и документов о военном образовании украинских военнослужащих, которые пожелали служить в Вооруженных силах Российской Федерации

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, также предлагается создать в Севастополе президентское кадетское училище.

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