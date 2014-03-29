Тягнибок подал документы в ЦИК для участия в выборах

Как передает корреспондент УНИАН, Тягнибок не приносил документы лично, а поручил это своему уполномоченному представителю. Он принес весь необходимый пакет документов, включая справку о внесении денежного залога в размере 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня XXVIII съезд Всеукраинского объединения ”Свобода” выдвинул лидера партии Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах.

За соответствующее решение проголосовали 568 делегатов съезда. Решение было единогласным. Не было ни одного голоса «против» и «воздержался».