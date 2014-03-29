Тягнибок подал документы в ЦИК для участия в выборах
18:38, 29 марта 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия получила документы от лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на регистрацию его кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
Тягнибок идет в президенты
Как передает корреспондент УНИАН, Тягнибок не приносил документы лично, а поручил это своему уполномоченному представителю. Он принес весь необходимый пакет документов, включая справку о внесении денежного залога в размере 2,5 млн грн.
Как сообщал УНИАН, сегодня XXVIII съезд Всеукраинского объединения ”Свобода” выдвинул лидера партии Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах.
За соответствующее решение проголосовали 568 делегатов съезда. Решение было единогласным. Не было ни одного голоса «против» и «воздержался».
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