В Ивано-Франковске начнется Второй украинский фестиваль вертепов

20 января в 13-00 - В г. Ивано-Франковске начнется Второй украинский фестиваль вертепов “Карпатия”. Организаторы – “Народная Самооборона”, Художественное объединение “Последняя Баррикада” при поддержке Ивано-Франковской ОГА, Министерства культуры и туризма Украины. Звездный вертеп: Юрий Луценко, Роман Чайка, Олесь Доний, Владимир Арьев, Иван Малкович, Юрий Покальчук, Лирник Сашко, Богдан Бенюк, Василий Вирастюк, Фома из «Мандрів» (площадь Рынок). Телефоны: 253-02-40, 8-067-247-26-02, ostannya@gmail.com.

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