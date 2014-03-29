"УДАР" и партия Порошенко совместно пойдут на парламентские выборы

Партия «УДАР» и политическая сила Петра Порошенко пойдут совместно на парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «УДАРа» Виталий Кличко сообщил в выступлении на съезде партии в Киеве.

«Мы совместно формируем команду на парламентские выборы, чтобы сформировать демократическое большинство. Мы должны взять на себя ответственность за формирование правительства и реализацию реформ», - подчеркнул Кличко

Кличко и Порошенко подписали декларацию о совместном участии в выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти, в том числе в Киеве.