НУ-НС указывает Ющенко, что Тимошенко повторяет ошибки Януковича

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО остановить действие постановления Кабинета министров Украины о приватизации в 2008 году государственных пакетов акций 19 предприятий.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я считаю, политики и правительственные чиновники снова наступают на грабли – те ошибки, которые допустило правительство ЯНУКОВИЧА, снова допущены этим распоряжением правительства”, - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он напомнил, что Президент уже останавливал постановления правительства ЯНУКОВИЧА о приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”. Депутат убежден, что нельзя приватизировать ОАО “Одесский припортовый завод”, поскольку это предприятие является техногенно-опасным объектом, который потенциально несет угрозу для экологии. По его убеждению, этим предприятием должно распоряжаться государство, поскольку новый владелец может не обеспечить безопасную эксплуатацию.

Кроме того, Ю.КАРМАЗИН убежден, что следует запретить приватизацию всех облэнерго, поскольку это стратегические предприятия. Кроме того, Украина имеет негативный опыт приватизации предприятий в этой отрасли, что привело к финансовым потерям государства.

Ю.КАРМАЗИН сообщил, что вчера был у Президента и попросил остановить это постановление.

“Если правительство дорогой ценой будет пытаться набирать средства - с риском для жизни людей, тогда нужно применять право Президента об остановке таких действий”, - подчеркнул он.

Он отметил также важность принятия новой программы приватизации. По его словам, правительство должно было в первую очередь очертить стратегические направления, в рамках которых будет осуществляться приватизация, и четко дать сигналы представителям отечественного и иностранного бизнеса о том, что не будет реприватизации.

Кроме того Ю.КАРМАЗИН отметил, что выставление на продажу такого большого количества предприятий одновременно приведет к снижению их стоимости.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен выставить на приватизационную продажу в 2008 году госпакеты акций 19 предприятий. Как говорится в распоряжении Кабмина от 16 января 2008 года №81-р, на первоочередную продажу в 2008 году планируется выставить госпакеты акций ОАО “Укртелеком” (67,79%), ОАО “Одесский припортовый завод” (99,57%), ОАО “Турбоатом” (75,22%), Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (незавершенное строительство), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%), ОАО “Львовоблэнерго” (26,98%), ОАО “Энергопоставляющая компания “Одессаоблэнерго” (25,01%), ОАО “Полтаваобленерго” (25%+1 акция), ОАО “Киевский завод реле и автоматики” (58,9%), ОАО “Киевский мотоциклетный завод” (100%, продажа с земельным участком), ОАО “Тернопольское объединение “Текстерно” (25%+1 акция), ОАО “Херсонский хлопчатобумажный комбинат” (25%+1 акция), ОАО “Научно-производственная фирма “Луганские аккумуляторы” (25%+1 акция), ОАО “Завод “Маяк” (100%), ОАО судостроительная компания “Феодосии “Море” (100%), ОАО “Научно-производственный комплекс “Киевский завод автоматики имени Петровского” (93,07%), ОАО “Научно-исследовательский институт электромеханических приборов (44,44%), ОАО “Энергопоставляющая компания “Черниговоблэнерго” (25%+1 акция), ОАО “Сумыоблэнерго” (25%+1 акция).