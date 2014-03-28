Глава Бундестага сравнил Тимошенко с Януковичем

04:38, 28 марта 2014
Политика
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Глава немецкого парламента Норберт Ламмерт раскритиковал намерения Юлии Тимошенко принимать участие в выборах президента Украины.

Тимошенко / REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информационное агентство Spiegel Online.

По мнению главы Бундестага, высказывания, которые позволяет себе Тимошенко в телефонном разговоре, который якобы имел место между ней и Нестором Шуфричем и был обнародован, "подтверждают подозрения, что она так же мало подходит для политического руководства украины, как и свергнутый с президентского поста Виктор Янукович".

Также немецкий политик отметил, что сейчас Украина нуждается в таком президенте, который способен объединить страну.

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