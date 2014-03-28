Глава Бундестага сравнил Тимошенко с Януковичем
04:38, 28 марта 2014Политика
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Глава немецкого парламента Норберт Ламмерт раскритиковал намерения Юлии Тимошенко принимать участие в выборах президента Украины.
Глава Бундестага сравнил Тимошенко с Януковичем / REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информационное агентство Spiegel Online.
По мнению главы Бундестага, высказывания, которые позволяет себе Тимошенко в телефонном разговоре, который якобы имел место между ней и Нестором Шуфричем и был обнародован, "подтверждают подозрения, что она так же мало подходит для политического руководства украины, как и свергнутый с президентского поста Виктор Янукович".
Также немецкий политик отметил, что сейчас Украина нуждается в таком президенте, который способен объединить страну.
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