Глава Бундестага сравнил Тимошенко с Януковичем

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информационное агентство Spiegel Online.

По мнению главы Бундестага, высказывания, которые позволяет себе Тимошенко в телефонном разговоре, который якобы имел место между ней и Нестором Шуфричем и был обнародован, "подтверждают подозрения, что она так же мало подходит для политического руководства украины, как и свергнутый с президентского поста Виктор Янукович".

Также немецкий политик отметил, что сейчас Украина нуждается в таком президенте, который способен объединить страну.