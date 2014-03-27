Заседание ВР возобновилось
19:59, 27 марта 2014Политика
0 0
Турчинов приглашает депутатов собраться в сессионном зале для продолжения работы.
Заседание ВР возобновилось
Заседание Верховной Рады Украины возобновилось после перерыва.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов приглашает депутатов собраться в сессионном зале для продолжения работы.
Читайте такжеВР отказалась предотвращать "финансовую катастрофу", анонсированную Яценюком
Как сообщалось, в Верховной Раде сегодня еще планируется принять, в частности, законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter