Заседание ВР возобновилось

Заседание Верховной Рады Украины возобновилось после перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов приглашает депутатов собраться в сессионном зале для продолжения работы.

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Как сообщалось, в Верховной Раде сегодня еще планируется принять, в частности, законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине.