На всех направлениях возможной агрессии со стороны РФ есть достаточно украинских войск - Пашинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Нам удалось на сегодняшний день сконцентрировать адекватное количество войск, чтобы блокировать любую агрессию, любую провокацию», - сказал Пашинский.

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Также он подчеркнул, что достаточное количество войск находится на крымском направлении, чтобы сделать невозможным российское военное вмешательство на материк со стороны полуострова.

На вопрос относительно передислокации украинских войск и членов их семей из Крыма Пашинский ответил, что речь идет о возвращении с оккупационных территорий десятков тысяч человек, десятков тысяч тонн оружия и боеприпасов, и такой задачи перед Украиной еще никогда не стояло. “Я убежден, что мы выполним эту задачу. Готовятся поезда, готовятся контейнеры. В ближайшее время, я уверен, мы выйдем на физическое перемещение людей, которое уже началось”, - сказал Пашинский.