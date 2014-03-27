На всех направлениях возможной агрессии со стороны РФ есть достаточно украинских войск - Пашинский
Врио главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский заверяет, что на всех направлениях возможной военной агрессии со стороны России сосредоточено достаточное количество украинских войск, чтобы дать отпор.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.
«Нам удалось на сегодняшний день сконцентрировать адекватное количество войск, чтобы блокировать любую агрессию, любую провокацию», - сказал Пашинский.
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Также он подчеркнул, что достаточное количество войск находится на крымском направлении, чтобы сделать невозможным российское военное вмешательство на материк со стороны полуострова.
На вопрос относительно передислокации украинских войск и членов их семей из Крыма Пашинский ответил, что речь идет о возвращении с оккупационных территорий десятков тысяч человек, десятков тысяч тонн оружия и боеприпасов, и такой задачи перед Украиной еще никогда не стояло. “Я убежден, что мы выполним эту задачу. Готовятся поезда, готовятся контейнеры. В ближайшее время, я уверен, мы выйдем на физическое перемещение людей, которое уже началось”, - сказал Пашинский.