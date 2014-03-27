Янукович может в третий раз выступить в Ростове-на-Дону - СМИ

Экс-президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 28 марта, может дать пресс-конференцию в российском Ростове-на-Дону. Об этом сообщила ведущая "Свежего взгляда" Ксения Туркова на Радио Вести, пишут Вести.

Время пока не анонсировано. О чем будет говорить бывший лидер государства, также неизвестно.

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Напомним, Янукович уже дважды выступал в Ростове. Первое его появление на публике произошло 28 февраля. Тогда он заявил, что продолжает себя считать легитимным президентом Украины и ответил на вопросы журналистов. 11 марта он сделал заявление для прессы. Задавать вопросы представителям СМИ не дали.

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Ранее источники «Вестей» подтвердили, что Янукович покинул Подмосковье, где находился последнее время. «По моим данным, Янукович действительно несколько дней назад покинул свою резиденцию в Подмосковье, но отправился не в Украину, а на юг России — предположительно, в Ростов», — сказал бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь.