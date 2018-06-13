Выступление Януковича в Ростове: «Жив и никуда не сбегал»

Не прошло и недели, как УНИАН попытался выяснить у «братской» России, куда они подевали беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В день, когда МИД РФ начал рассматривать информационный запрос, Виктор Федорович, благодаря некоему верному «окружению», был предъявлен российским СМИ восьмиминутным брифингом.

Присутствующих в зале «Аметист» выставочного центра «Вертолэкспо» в Ростове-на-Дону, «обнадежили сразу»: встреча Виктора Януковича с ними не предусматривает вопросов. В дальнейшем же, судя по риторике беглого экс-президента, вопросы оказались совершенно лишними.

Главное, что хотел донести Янукович до зрителей — он жив, но ситуация в Украине держит его в постоянной тревоге: «В Украине обо мне распространяются всякие слухи, хотел бы сказать, что я жив. Хотя не могу сказать, что чувствую себя хорошо... потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине».

В частности, экс-президенту тревожно, поскольку за «ширмой якобы правомочного правительства» в стране действует «банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят на президентский пост». Януковича волнует и судьба граждан Украины, так как в отношении них «ширится беспредел», и будущее украинской армии, которую «хотят поставить под знамя Бандеры, развязать гражданскую войну», а также дать оружие в руки «националистических боевиков». «Я хочу спросить у покровителей темных сил на западе: вы ослепли, вы потеряли память, вы забыли что такое фашизм?», - сказал он.

Обращаясь к новым властям Украины Янукович заявил: «Вы, незаконно захватившие власть, за приказы стрелять в народ, рано или поздно, а, скорее рано, ответите. Ответите за мучения народа».

И напомнил, что все еще считает себя легитимным главой государства и верховным главнокомандующим. Более того, обещает вернуться в Украину «как только позволят обстоятельства»: «Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным Президентом Украины, но и Верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив, меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины».

В этой связи, не удивительно, что Янукович, в очередной раз, напомнил о «незаконности президентских выборов», назначенных на май текущего года: «Заявляю, что выборы президента, которые объявлены на 25 мая захватившими, в результате не конституционального переворота, власть кликой, абсолютно не легитимны и не законны». По его мнению, выборы не соответствуют 103 статье Конституции Украины. Он уверен, что любые органы власти, которые будут сформированы в результате таких выботов будет не легитимны. Тем более, что Янукович уверен: выборы будут проходить в результате тотального контроля экстремистскими силами.

При этом, Виктора Януковича не смутил тот факт, что, кроме России, его нигде в мире не признают легитимным главой государства. Наоборот, тот факт, что так думают в США, его обижает, так как он «никуда не сбегал». «Я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий и Администрации Президента - по-сути антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках — я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Еще раз - в момент переворота я не покидал территорию Украины», - отметил Янукович.

«Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев», - заявил экс-президент Украины.

Виктора Януковича, видимо, не смущает тот факт, что в Украине он объявлен в розыск, так как против четвертого президента возбуждено два уголовных дела.

Кроме того, экс-президент позволил себе еще и угрожать украинцам. «Хочу предупредить, что в ближайшее время будет происходить серьезное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Это будет прямым ударом по народу Украины. Узурпаторы, захватившие власть, будут пытаться перекладывать ответственность за это на меня и, возможно, даже на Россию, - сказал Янукович. - Я с этим никогда не соглашусь. Я здесь ни при чем».

Экс-президент, при этом, заявил, что у его правительства был четкий план по сохранению уровня жизни украинцев, «теперь же, после захвата власти узурпаторами, к сожалению, это стало невозможным».

Досаду Виктора Януковича вызывает и решение правительства США выделить Украины 1 млрд долларов. Экс-президент потребовал не выделять эти деньги, ссылаясь на американское законодательство, запрещающее поддерживать незаконно избранное правительство: «Я намерен обратиться в Конгресс, Сенат и Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права, по вашим собственным законам, выделять деньги бандитам». «Я обращаюсь к международному сообществу - никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать антиконституционный перевороты», - сказал он, «дипломатично» промолчав о том, что эти средства как раз и пойдут на восстановление экономики, к развалу которой, по его же словам, он не имеет отношения.

Напоследок, экс-президент удосужился вспомнить и о Крыме, естественно, обвинив во всем нынешнюю украинскую власть. «Украина переживает сейчас тяжелое время, ваши действия (новой власти Украины - УНИАН) привели к тому, что сейчас откалывается Крым, что даже под дулом автомата население юго-востока требует уважения к себе и своим правам... Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами прозреют, страна воспрянет и объединится», - заявил он.

После этого беглый экс-президент зачитал строчки из гимна Украины «Ще не вмерла України і слава і воля» и удалился. Кто-то из присутствующих журналистов, уже в спину уходящему Януковичу, бросил один вопрос: вы не боитесь за свою жизнь? Вопрос остался без ответа.

УНИАН