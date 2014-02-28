Ростовское шоу Януковича: краткое содержание

Позиция России

Янукович не знает о вторжении российских войск в Украину, считает, что Россия должна действовать, но не будет обращаться за поддержкой к Путину.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не знает о вторжении российских войск на территорию Украины.

Также он считает странным молчание Президента России Владимира Путина относительно событий в Украине. Янукович считает, что Россия должна и обязана действовать.

«Зная характер Владимира Владимировича Путина, я удивляюсь, почему он так до сих пор сдержанно молчит. Это вопрос», - отметил Янукович.

В то же время, он сказал, что не будет обращаться к России за поддержкой, и считает, что Украина должна оставаться неделимой.

«Я считаю, что любые военные действия в такой ситуации недопустимы, и я не собираюсь обращаться за военной поддержкой. Я считаю, что Украина должна оставаться единой и неделимой», - отметил он.

Кроме того, Янукович подчеркнул, что пока не встречался с Президентом РФ, но не исключает такой встречи в ближайшем будущем.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в нарушение двусторонних соглашений границу Украины пересекли 7 российских военных вертолетов, а также о том, что утром произошла попытка блокировки Севастопольского отряда морской охраны военнослужащими ЧФ РФ.

Легитимность власти

Янукович считает себя действующим президентом, Верховную Раду нелегитимной, а всех участников протестов - радикалами и “абсолютным меньшинством”.

В течение пресс-конференции в Ростове-на-Дону Виктор Янукович неоднократно высказывал мнение, что остается действующим президентом Украины.

"Никто меня не сверг. Я вынужден был покинуть Украину из-за непосредственной угрозы для своих близких", - заявил он.

Ранее сообщалось, что так считает и Михаил Добкин.

Поэтому выборы 25 мая экс-президент назвал незаконными и заявил, что не будет принимать в них участия.

Одновременно Верховную Раду страны Янукович считает нелегитимной.

«Я считаю, что Верховная Рада нелегитимна, и по-прежнему считаю, что соглашение об урегулировании, которое не выполнено, при условии, если бы оно было выполнено, или если оно будет выполнено, смогло бы успокоить в значительной степени ситуацию и начать законный процесс урегулирования политического кризиса в Украине. Это выход из тупика, в который нас завели радикалы», - сказал он.

По его словам, власть в Украине захватили «фашиствующие молодчики», которые представляют меньшинство жителей страны.

«Как вы знаете, власть в Украине захватили националистические, фашиствующие молодчики, которые представляют абсолютное меньшинство жителей Украины», - сказал Янукович.

В то же время, все, что сейчас происходит в Крыму, он назвал естественной реакцией местных жителей на «бандитский переворот, который произошел в Киеве».

«И узурпация власти, которая была сделана кучкой радикалов, по сравнению с 45-миллионными жителями Украины, и крымчане, естественно, не хотят и не будут подчиняться националистам и бандеровцам», - сказал Янукович.

Напоследок он посоветовал новой власти “опомниться и уйти”.

"Опомнитесь и прекратите эти бесчинства, будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец известен. Никогда народ не согласится с вами вместе жить в такой стране...Поэтому я хочу сказать: уйдите и не допускайте горя и беззакония в стране", - сказал Янукович, обращаясь к новой украинской власти.

Туда и обратно.

Янукович не смог внятно объяснить, каким образом выехал из Украины, однако рассказал, как может туда вернуться.

По его словам, он якобы попал на территорию России благодаря «патриотически настроенным офицерам».

«В Россию я попал благодаря патриотически настроенным офицерам, которые выполнили свой долг и помогли мне сохранить жизнь», - заявил экс-президент.

Как сказал Янукович, «я никуда не убегал. Я переехал из Киева в Харьков, в меня стреляли из автоматического оружия, машина прикрытия была расстреляна. 22 февраля в Харькове служба безопасности начала получать информацию о прибытии радикальных групп. У меня не было страха, но это вопрос безопасности. После этого я на двух вертолетах полетел в Луганск. После этого Аэрорух предупредил, что их не пустят в Россию, после чего перелетели в Харьков, оттуда - в Крым...».

В то же время он обещает вернуться в Украину, если ему будет гарантирована безопасность.

«Я вернусь в Украину, как только будут соблюдены условия моей безопасности и безопасности моей семьи», - отметил он.

В Ростове же он остановился у давнего друга.

“Приехал к нему для того, чтобы найти у него хоть временное убежище», - сказал Янукович.

Что делать с Тимошенко.

Янукович ничего не имеет против Тимошенко и отдает ее судьбу в руки украинского народа.

По его мнению, именно украинский народ примет решение об участии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в политической жизни Украины.

"Я не знаю, какой будет ее судьба, пойдет ли она на выборы или нет. Я думаю, что украинский народ ответит на этот вопрос: быть или не быть ей в политике", - ответил Янукович.

"Что касается уголовного дела Тимошенко, то ее судил украинский суд. Суд принял решение...условия ее освобождения - этот вопрос, наверное, лежит в плоскости правовой, юридической. Было принято такое решение. Я ей не желал и не желаю зла. Я всегда публично говорил об этом", - отметил Янукович.

Рецепты выхода из кризиса

По мнению Януковича, для выхода из кризиса нужно выполнить условия мирного договора 21 февраля, организовать немедленную сдачу оружия в органы внутренних дел, разблокировать все улицы и площади.

Вооруженные люди должны уйти с улицы и должна быть обеспечена нормальная жизнь граждан Украины, заявил Янукович.

Также он считает, что очень важно провести бесстрастное расследования преступлений и общенациональный референдум. Вопросы, которые на него должны быть вынесены, нужно сформировать в ближайшее время при участии представителей гражданского общества. Они должны касаться актуальных проблем развития страны, конституции и государственного строя.

Кто виноват.

Ответственные за ситуацию в стране, по мнению Януковича, оппозиция и Запад.

«Сейчас я возлагаю ответственность на тех, кто привел нашу страну к катастрофе, - на оппозицию. В этом виноваты представители Запада, которые потакали Майдану», - считает Янукович.

Кому принадлежит Межигорье

Загородная резиденция Януковича принадлежит не ему.

Янукович заявил, что Межгорье - иностранная собственность и Украине стоит ожидать "международных адвокатов".

Экс-президент рассказал журналистам, что он сам в "Межигорье" владеет лишь с домом площадью 620 кв.м, что живет там с 1999 года.

Он отметил, что затем своими указами Леонид Кучма и Виктор Ющенко передали ему дом в Межигорье в вечное пользование. Он был на балансе у государства.

Также экс-президент отметил, что начал ремонтировать дом, поскольку тот был очень старым. Когда пришла новая власть и попыталась выселить Януковича, он купил этот дом.

"Я за этот дом заплатил своими деньгами, которые у меня были задекларированы. Я заплатил за этот дом 3 млн 200 тыс долларов - продал все, что у меня было. Там было 1,7 га земли. И я всегда там жил", - подчеркнул Янукович.

Янукович также отметил, что денег и собственности за рубежом у него никогда не было. Счетов в иностранных банках у него тоже нет. Он заверил, что является публичным человеком и у него все всегда было задекларировано.