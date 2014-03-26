Правительство приняло пакет, который разрешит безвизовый режим с ЕС до конца года
15:03, 26 марта 2014Политика
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Кабинет министров Украины утвердил законодательные инициативы, необходимые для перехода ко второй стадии безвизового режима с Европейским Союзом.
Украина переходит ко второй стадии введения безвизового режима с ЕС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время расширенной встречи членов правительства с делегацией Европейской комиссии сегодня в Киеве.
"Те решения, которые должно принять правительство Украины, только что подписаны", - заявил Яценюк. По его словам, эти законопроекты помогут Украине в ближайшей перспективе завершить переход к безвизовому режиму с Евросоюзом.
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