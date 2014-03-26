Правительство приняло пакет, который разрешит безвизовый режим с ЕС до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время расширенной встречи членов правительства с делегацией Европейской комиссии сегодня в Киеве.

"Те решения, которые должно принять правительство Украины, только что подписаны", - заявил Яценюк. По его словам, эти законопроекты помогут Украине в ближайшей перспективе завершить переход к безвизовому режиму с Евросоюзом.