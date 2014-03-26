Украинских военных из Крыма будут вывозить железнодорожным транспортом

Об этом сообщил сегодня начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«В соответствии с договоренностью Минобороны России с украинским военным ведомством, военнослужащие ВСУ и члены их семей будут вывозиться из Крыма железнодорожным транспортом», - сказал он, передает РИА «Новости».

Герасимов добавил, что для этого с 26 марта резервируются на основных железнодорожных узлах полуострова плацкартные пассажирские вагоны (восемь в Севастополе, по два в Симферополе, Евпатории, Феодосии и один в Керчи), которые будут присоединяться к пассажирским поездам, следующим в Украину.

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«После пересечения границы все военнослужащие ВСУ, прибывающие из Крыма, будут направляться на сборный пункт, развернутый на базе украинской воинской части № А-1978 (ст. Новоалексеевка), где будут получать предписания к новому месту службы», - сказал глава российского Генштаба.